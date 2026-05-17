Медведев: есть ощущение, что «Шлемы» недоплачивают игрокам. Нужно идти за Синнером

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос касательно недовольства игроков призовыми на турнирах «Большого шлема».

– Если говорить о «Ролан Гаррос», то мы увидим тему призовых на турнирах «Большого шлема». Ты высоко оценил твёрдую позицию Янника Синнера по этому поводу. Как ты сам относишься к этой теме?

– Честно скажу, Янник – больше лидер и звезда тенниса сейчас, чем я. И то, что я скажу… Ну, я, естественно, представляю игроков, я же игрок. Из фактов, которые нам предоставлены, складывается ощущение, что скажем так, «Большие шлемы» недоплачивают игрокам. И если это правда, то, как Янник правильно сказал, это вопрос не в деньгах, не в его и не в моём случае, а вопрос в том, что правильно и в уважении. Если бы факты, которые нам предоставлены, это правда, то нужно продолжать идти вместе. Опять же, что значит вместе? Все игроки могут делать что хотят, но, когда это Янник, нужно продолжать идти за Янником, и продолжать давить на «Шлемы», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».