Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — об игре Синнера: ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза

Медведев — об игре Синнера: ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от игры против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме россиянин уступил итальянцу со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во втором сете твоя игра работала как метроном. Ты чувствовал себя комфортно, ты читал его игру. Ты вышел на корт с чёткой формулой или нашёл её уже по ходу матча?
– Нет, с Яником нет никакой формулы, нужно просто очень, скажем так, хорошо бить по мячу, желательно сильно, много бегать и быть готовым ко всему, потому что он способен исполнять все удары. В каком-то смысле ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза, но он это делает настолько хорошо, настолько чётко, правильно подаёт, принимает всё, поэтому это очень тяжело. И тут просто нужно играть в его теннис и быть лучше него, а это почти невозможно, но, опять же, если ты способен выиграть сет, то ты способен выиграть и два, просто нужно пытаться это сделать, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Поражение Медведева и уход Левандовского из «Барсы». Главные события спорта 16 мая
Поражение Медведева и уход Левандовского из «Барсы». Главные события спорта 16 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android