Медведев — об игре Синнера: ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от игры против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме россиянин уступил итальянцу со счётом 2:6, 7:5, 4:6.
– Во втором сете твоя игра работала как метроном. Ты чувствовал себя комфортно, ты читал его игру. Ты вышел на корт с чёткой формулой или нашёл её уже по ходу матча?
– Нет, с Яником нет никакой формулы, нужно просто очень, скажем так, хорошо бить по мячу, желательно сильно, много бегать и быть готовым ко всему, потому что он способен исполнять все удары. В каком-то смысле ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза, но он это делает настолько хорошо, настолько чётко, правильно подаёт, принимает всё, поэтому это очень тяжело. И тут просто нужно играть в его теннис и быть лучше него, а это почти невозможно, но, опять же, если ты способен выиграть сет, то ты способен выиграть и два, просто нужно пытаться это сделать, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».
