«Если игроки решат, то я только за». Медведев — о возможном бойкоте ТБШ из-за призовых

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил вероятность поддержки бойкота турниров «Большого шлема» со своей стороны вместе с другими теннисистами из-за низких, по их мнению, призовых на четырёх самых крупных турнирах.
«Насчёт бойкота… Не знаю, как далеко это зайдёт, но, опять же, у меня никаких проблем с этим нет. Если игроки так решат, то я только за», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».
Ранее некоторые известные теннисисты, среди которых оказались Арина Соболенко, Янник Синнер, Елена Рыбакина, выступили с заявлением о недовольстве денежными выплатами на турнирах «Большого шлема».