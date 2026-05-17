«Турнир имени Янника Синнера». Рик Макки — о «Ролан Гаррос»

Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу победителя предстоящего «Ролан Гаррос» — 2026.

«Открытый чемпионат Франции в этом году официально переименован в «Турнир имени Янника Синнера», — написал Макки в социальной сети Х.

Янник Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2024 и 2025, Открытый чемпионат США — 2024, Уимблдон-2025), двукратный победитель Итогового турнира ATP (2024, 2025), победитель молодёжного Итогового турнира ATP (2019), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) и в общей сложности обладатель 28 титулов ATP в одиночном разряде.

