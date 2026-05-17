Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека снялся с турнира АТР-500 в Гамбурге

Жоао Фонсека снялся с турнира АТР-500 в Гамбурге
Комментарии

29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека снялся с турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).

Стартовый матч на турнире Фонсека должен был провести с представителем Германии Янником Ханфманом. Его место займёт лаки-лузер.

«Пятисотник» в Гамбурге проходит с 17 по 23 мая. В нём также примут участие такие известные теннисисты, как Карен Хачанов, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Алекс де Минор. Его действующим победителем является 12-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли. Ранее также стало известно, что с турнира снялся третья ракета мира Александр Зверев (Германия).

Сразу после турнира АТР-500 в Гамбурге в Париже начнётся «Ролан Гаррос».

Сетка «пятисотника» в Гамбурге
Материалы по теме
Александр Зверев рассказал, почему не будет участвовать в турнире в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android