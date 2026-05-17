Жоао Фонсека снялся с турнира АТР-500 в Гамбурге

29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека снялся с турнира категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).

Стартовый матч на турнире Фонсека должен был провести с представителем Германии Янником Ханфманом. Его место займёт лаки-лузер.

«Пятисотник» в Гамбурге проходит с 17 по 23 мая. В нём также примут участие такие известные теннисисты, как Карен Хачанов, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Алекс де Минор. Его действующим победителем является 12-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли. Ранее также стало известно, что с турнира снялся третья ракета мира Александр Зверев (Германия).

Сразу после турнира АТР-500 в Гамбурге в Париже начнётся «Ролан Гаррос».