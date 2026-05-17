Элина Свитолина рассказала о реакции Монфиса на её победу в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о реакции своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса на её победу в финале «Мастерса» в Риме против американки Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
«Я поговорила с ним прямо перед церемонией. Он был просто очень счастлив, очень горд за приложенные усилия. Он знает, насколько для меня важно победить здесь, завоевать свой 20‑й титул. Я действительно хотела, прежде чем завершить карьеру, достичь круглой цифры, преодолеть рубеж в 20 титулов. Он смотрел все матчи на этой неделе. После раннего поражения в Мадриде для меня, безусловно, настали непростые дни. Он всегда говорит мне, что я обожаю играть здесь, в Риме, и что нужно просто выходить на корт. Думаю, он очень горд и счастлив из‑за того, как я проявила себя на корте», — приводит слова Свитолиной We love tennis.
- 17 мая 2026
-
12:39
-
12:15
-
11:40
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:57
-
10:50
-
10:38
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
04:54
-
03:24
-
03:18
-
02:20
-
02:08
-
02:07
-
01:40
-
01:38
-
01:20
-
01:13
-
00:40
-
00:31
- 16 мая 2026
-
23:57
-
23:51
-
23:27
-
23:19
-
23:11
-
22:48