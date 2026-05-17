Элина Свитолина рассказала о реакции Монфиса на её победу в Риме

Элина Свитолина рассказала о реакции Монфиса на её победу в Риме
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о реакции своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса на её победу в финале «Мастерса» в Риме против американки Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Я поговорила с ним прямо перед церемонией. Он был просто очень счастлив, очень горд за приложенные усилия. Он знает, насколько для меня важно победить здесь, завоевать свой 20‑й титул. Я действительно хотела, прежде чем завершить карьеру, достичь круглой цифры, преодолеть рубеж в 20 титулов. Он смотрел все матчи на этой неделе. После раннего поражения в Мадриде для меня, безусловно, настали непростые дни. Он всегда говорит мне, что я обожаю играть здесь, в Риме, и что нужно просто выходить на корт. Думаю, он очень горд и счастлив из‑за того, как я проявила себя на корте», — приводит слова Свитолиной We love tennis.

