Элина Свитолина рассказала о реакции Монфиса на её победу в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о реакции своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса на её победу в финале «Мастерса» в Риме против американки Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

«Я поговорила с ним прямо перед церемонией. Он был просто очень счастлив, очень горд за приложенные усилия. Он знает, насколько для меня важно победить здесь, завоевать свой 20‑й титул. Я действительно хотела, прежде чем завершить карьеру, достичь круглой цифры, преодолеть рубеж в 20 титулов. Он смотрел все матчи на этой неделе. После раннего поражения в Мадриде для меня, безусловно, настали непростые дни. Он всегда говорит мне, что я обожаю играть здесь, в Риме, и что нужно просто выходить на корт. Думаю, он очень горд и счастлив из‑за того, как я проявила себя на корте», — приводит слова Свитолиной We love tennis.