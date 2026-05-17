Каспер Рууд: у Джоковича по-прежнему есть шанс завоевать крупнейшие титулы

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос о доминировании первой и второй ракеток мира Янника Синнера и Карлоса Алькараса в туре.

«Трудно ли порой смириться с доминированием Синнера и Алькараса? Да, порой. Иногда нужно посмотреть на себя в зеркало и осознать, что, возможно, нам просто не суждено было выиграть некоторые матчи — или увидеть, что в каком‑то смысле появились возможности для того, чтобы кто‑то принял эстафету после «Большой тройки», когда казалось, что их эпоха доминирования подходит к концу. Разумеется, Новак [Джокович] всё ещё в игре: на мой взгляд, у него по‑прежнему есть шанс завоевать крупнейшие титулы, когда он в хорошей форме», — приводит слова Рууда We love tennis.

