«Другие явно превзошли меня». Рууд — о лучших теннисистах на данный момент

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о лучших теннисистах нынешнего времени.

«Я был одним из игроков, кто участвовал в этой борьбе несколько лет. Но я не смог удержать позиции. Другие явно превзошли меня. Затем появились Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас], которые стали теми, кем являются сегодня. Иногда я могу сидеть дома и желать, чтобы на их месте был я, а не они. Но я также реалист и понимаю, что у них есть нечто особенное. К тому же они очень много работают. Дело не только в таланте — за этим стоит огромный труд», — приводит слова Рууда Punto de break.

Каспер Рууд — чемпион «Мастерса» в Мадриде‑2025, финалист «Ролан Гаррос» (2022, 2023) и US Open — 2022.

