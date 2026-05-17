Селехметьева проиграла Кесслер в финале квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге

84-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева в финале квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге уступила американке Маккартни Кесслер, занимающей в мировом рейтинге 50-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Кесслер сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Селехметьева подала навылет также один раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Также из россиянок в финале квалификации «пятисотника» в Страсбурге играет Анастасия Захарова, она проводит матч с Дарьей Касаткиной из Австралии.