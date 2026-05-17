Андреева/Шнайдер — Букша/Меликар-Мартинес: россиянки взяли первый сет финала в Риме

Сегодня, 17 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) завершается теннисный турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В рамках финала дуэт россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер проводит заключительный матч с парой испанки Кристины Букши и американки Николь Меликар-Мартинес.

Встреча стартовала в 13:10 мск. Первый сет продлился 32 минуты и завершился победой российского дуэта. Андреева и Шнайдер закрыли партию со счётом 6:3 в свою пользу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер двумя неделями ранее в финале парного турнира WTA-1000 в Мадриде проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7 (2:7), 2:6).