«Я ложилась спать в пять утра». Элина Свитолина — о трудностях во время «Мастерса» в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своём режиме во время «Мастерса» в Риме, в котором Элина завоевала титул, обыграв америку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

«Это были чрезвычайно сложные две недели. Много тяжелых матчей поздних поединков и ночей когда я ложилась спать в пять утра», — сказала Свитолина в эфире Sky Sports.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В лайв-рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.