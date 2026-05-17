«Я ложилась спать в пять утра». Элина Свитолина — о трудностях во время «Мастерса» в Риме
Поделиться
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своём режиме во время «Мастерса» в Риме, в котором Элина завоевала титул, обыграв америку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.
Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Это были чрезвычайно сложные две недели. Много тяжелых матчей поздних поединков и ночей когда я ложилась спать в пять утра», — сказала Свитолина в эфире Sky Sports.
Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В лайв-рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
14:19
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:17
-
13:14
-
12:39
-
12:15
-
11:40
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:57
-
10:50
-
10:38
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
04:54
-
03:24
-
03:18
-
02:20
-
02:08
-
02:07
-
01:40
-
01:38
-
01:20
-
01:13
-
00:40
-
00:31