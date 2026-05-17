Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли «тысячник» в Риме в парном разряде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир категории WTA-1000 в Риме в парном разряде. В финальном матче россиянки оказались сильнее дуэта Кристины Букши (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США), обыграв их со счётом 6:3, 6:3.
Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. По ходу матча Андреева/Шнайдер сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Букша/Меликар-Мартинес ни разу не подали навылет, сделали одну двойную ошибку и сумели реализовать один брейк-пойнт из трёх.
Россиянки двумя неделями ранее в финале парного турнира WTA-1000 в Мадриде проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7 (2:7), 2:6).
