Андреева/Шнайдер выиграли третий совместный титул

Дуэт российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер завоевал третий совместный титул благодаря победе в финале грунтового парного «тысячника» в Риме. В финале соревнований в столице Италии спортсменки обыграли Кристину Букшу (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США).

Предыдущие титулы Мирра и Диана брали в финале турнира WTA-1000 в Майами в 2024 году, а также на «пятисотнике» в Брисбене (2025). Таким образом, победа в Риме также стала вторым титулом спортсменок на «тысячниках».

Двумя неделями ранее россиянки вышли в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, но уступили Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7 (2:7), 2:6).