Захарова проиграла Касаткиной в финале квалификации «пятисотника» в Страсбурге

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова в финале квалификации «пятисотника» в Страсбурге проиграла экс-россиянке Дарье Касаткиной, ныне представляющей Австралию и занимающую в мировом рейтинге 66-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

По ходу матча Захарова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Касаткина также ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Ранее в финале квалификации этого турнира проиграла ещё одна россиянка, Оксана Селехметьева. Она уступила Маккартни Кесслер из США (4:6, 4:6).