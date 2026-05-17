Анастасия Захарова — Дарья Касаткина, результат матча 17 мая 2026, счёт 0:2, финал; квалификация WTA 500 Страсбург

Захарова проиграла Касаткиной в финале квалификации «пятисотника» в Страсбурге
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова в финале квалификации «пятисотника» в Страсбурге проиграла экс-россиянке Дарье Касаткиной, ныне представляющей Австралию и занимающую в мировом рейтинге 66-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

По ходу матча Захарова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Касаткина также ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Ранее в финале квалификации этого турнира проиграла ещё одна россиянка, Оксана Селехметьева. Она уступила Маккартни Кесслер из США (4:6, 4:6).

