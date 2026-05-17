Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили трофей за победу в парном «тысячнике» в Риме
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие чемпионками турнира WTA-1000 в Риме в парном разряде, получили трофей за победу на церемонии награждения. В финале соревнований в столице Италии спортсменки обыграли Кристину Букшу (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США).
Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
К. Букша Н. Меликар-Мартинес
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Эта победа стала третьим совместным титулом для россиянок. Ранее Мирра и Диана побеждали в финале турнира WTA-1000 в Майами в 2024 году, а также на «пятисотнике» в Брисбене (2025). Таким образом, победа в Риме также стала вторым титулом спортсменок на «тысячниках».
Двумя неделями ранее россиянки вышли в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, но уступили Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7 (2:7), 2:6).
