Светлана Кузнецова отреагировала на победу Андреевой и Шнайдер в финале «тысячника» в Риме

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в соцсети пост со своей реакцией на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале «тысячника» в Риме в парном разряде.

«Мирра с Дианой выиграли парный титул в Риме, браво, девочки. Даже немного жаль, что в Париже их дуэт мы не увидим, но Мирра на «Ролан Гаррос» будет играть, по всей видимости, только одиночку, сосредоточившись на ней», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

Победа Андреевой и Шнайдер в Риме принесла им третий совместный в карьере титул.