Светлана Кузнецова отреагировала на победу Андреевой и Шнайдер в финале «тысячника» в Риме
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в соцсети пост со своей реакцией на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале «тысячника» в Риме в парном разряде.
Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес
«Мирра с Дианой выиграли парный титул в Риме, браво, девочки. Даже немного жаль, что в Париже их дуэт мы не увидим, но Мирра на «Ролан Гаррос» будет играть, по всей видимости, только одиночку, сосредоточившись на ней», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.
Победа Андреевой и Шнайдер в Риме принесла им третий совместный в карьере титул.
