Арина Соболенко поделилась коллекцией фото из Рима

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала у себя на странице в соцсети подборку фото, сделанных в Риме. Спортсменка посетила столицу Италии для участия в «тысячнике». В третьем круге турнира она уступила румынке Соране Кырсте, занимающей в мировом рейтинге 27-е место.

На коллекции из 14 снимков в публикации Соболенко запечатлена сама теннисистка во время прогулок по Риму, её жених, собака Эш и встречи спортсменки с друзьями.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Арина Соболенко является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». 24 мая в Париже стартуют матчи основной сетки «Ролан Гаррос», в котором примет участие теннисистка.