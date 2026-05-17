Стала известна сетка квалификации «Ролан Гаррос», где сыграют Сафиуллин и Симакин

18 мая в Париже стартует квалификация к турниру «Ролан Гаррос» среди мужчин. Отбор в основную сетку продлится до 24 мая, в нём сыграют 128 спортсменов. Стали известны первые матчи квалификации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми встречами в отборочной стадии «Ролан Гаррос».

Теннис. «Ролан Гаррос» – 2026. Мужчины. Квалификация. Стартовые матчи (частично):

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Сунь Фацзин (Китай).

Илья Симакин (Россия) – Лиам Драксль (Канада).

Николоз Басилашвили (Грузия) – Педро Боскардин Диас (Бразилия).

Жайме Фария (Португалия) – Григор Димитров (Болгария).

Марк Лаял (Эстония) – Роман Сафиуллин (Россия).

