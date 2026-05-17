Главная Теннис Новости

Стала известна сетка квалификации женского «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет Корнеева

Стала известна сетка квалификации женского «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет Корнеева
18 мая в Париже стартует квалификация к турниру «Ролан Гаррос» среди женщин. Отбор в основную сетку продлится до 24 мая, в нём сыграют 128 спортсменок. Стали известны первые матчи квалификации. В ней примут участие семь россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми встречами в отборочной стадии «Ролан Гаррос».

Теннис. «Ролан Гаррос» – 2026. Женщины. Квалификация. Стартовые матчи (частично):

Нома-Ноа Акугуэ (Германия) — Татьяна Прозорова (Россия);

Виктория Хименес-Касинцева (Испания) — Елена Приданкина (Россия);

Элия Инисан (Франция) — Юлия Авдеева (Россия);

Дарья Семенистая (Латвия) — Ирина Шиманович (Беларусь);

Лукреция Стефанини (Италия) — Алина Чараева (Россия);

Полина Яценко (Россия) — Кароль Монне (Франция);

Анастасия Гасанова (Россия) — Грет Миннен (Бельгия);

Ён Ву Ку (Корея) — Каролина Плишкова (Чехия);

Алина Корнеева (Россия) — Нао Хибино (Япония).

