Диана Шнайдер тепло высказалась о Мирре Андреевой после совместной победы в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер, ставшая чемпионкой парного «тысячника» в Риме в дуэте с соотечественницей Миррой Андреевой, тепло высказалась о напарнице после победы в финале.

«Очень рада сыграть с Миррой. Это были два чудесных совместных турнира (две недели назад теннисистки сыграли в финале «тысячника» в Мадриде. — Прим. «Чемпионата»). Я насладилась каждым моментом, проведённым с ней. Нам было очень весело. Такое удовольствие разделить с ней корт… Надеюсь, в будущем мы сыграем на ещё большем количестве турниров и, конечно же, победим», — сказала Шнайдер в интервью после матча.

Эта победа стала третьим совместным титулом для россиянок. Ранее Мирра и Диана побеждали в финале турнира WTA-1000 в Майами в 2024 году, а также на «пятисотнике» в Брисбене (2025). Таким образом, победа в Риме также стала вторым титулом спортсменок на «тысячниках».