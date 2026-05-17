Беккер оценил слова Медведева о плохом самочувствии Синнера во время их матчей

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался по поводу комментария лучшего российского теннисиста Даниила Медведева. Девятая ракетка мира после полуфинала в Риме с Янником Синнером поделился своим мнением относительно проблем со здоровьем, которые итальянец периодически испытывает.

Медведев отметил, что трудности не мешают Синнеру побеждать. 16 мая лидер мирового рейтинга обыграл россиянина со счётом 6:2, 5:7, 6:4 и вышел в финал на домашнем «Мастерсе».

«Мудрые слова от Медведева», — написал Борис Беккер в социальных сетях.