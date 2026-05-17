Чесноков прокомментировал победу Андреевой и Шнайдер в парном турнире в Риме

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире WTA-1000 в Риме в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:3, 6:3.

Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес

«Андреева и Шнайдер настроились на победу в паре. У них было очень хорошее взаимопонимание в матчах. Парная игра состоит в передвижениях и перехватах. Они хорошо видели соперниц, удачно их обводили по линиям. В нужный момент бросали свечки. Счёт был очень комфортным», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

