Чесноков прокомментировал победу Андреевой и Шнайдер в парном турнире в Риме
Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире WTA-1000 в Риме в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:3, 6:3.
Рим — парный разряд (ж). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
«Андреева и Шнайдер настроились на победу в паре. У них было очень хорошее взаимопонимание в матчах. Парная игра состоит в передвижениях и перехватах. Они хорошо видели соперниц, удачно их обводили по линиям. В нужный момент бросали свечки. Счёт был очень комфортным», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
