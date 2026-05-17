Украинка Олейникова не пожала руку Путинцевой из-за её участия на турнире в России

68-я ракетка мира украинская теннисистка Александра Олейникова не стала пожимать руку представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (77-я в рейтинге) после их матча в финале квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге. Олейникова победила со счётом 6:4, 6:4.

Перед матчем Олейникова объяснила, что не станет обмениваться рукопожатием с Путинцевой из-за участия Юлии в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Казахстанка выступает там ежегодно с 2022 года.

«Принимать такие деньги аморально и противоречит самой сути человечности. Я приняла решение не пожимать руку таким игрокам вне зависимости от их национальности или флага, под которым они выступают», — написала Олейникова в социальных сетях.

Напомним, в феврале Олейникова на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) отказалась от рукопожатия с Анной Бондарь из Венгрии. Она также выступала на «Трофеях Северной Пальмиры».

