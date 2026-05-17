Чесноков: Медведев — игрок, который может обыгрывать Синнера и Алькараса
Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о возможностях первой ракетки России Даниила Медведева. Он отметил, что россиянин способен обыграть Янника Синнера с Карлосом Алькарасом. Ранее Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Риме. Счёт — 2:6, 7:5, 6:4.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
«У Медведева был хороший матч с Синнером. Для меня этот полуфинал был финалом. Даниил прибавил. Это один из игроков, который может обыгрывать Синнера и Алькараса. Эти игроки не чувствуют с Медведевым себя так комфортно, как с остальными», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
