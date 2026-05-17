Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва вышла в основную сетку «пятисотника» в Страсбурге, обыграв Золотарёву

Вера Звонарёва вышла в основную сетку «пятисотника» в Страсбурге, обыграв Золотарёву
Комментарии

321-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция. В финале квалификации она обыграла соотечественницу Анастасию Золотарёву (230-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Звонарёва два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Золотарёвой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Страсбурге проходит с 17 по 23 мая. Действующей чемпионкой соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Календарь турнира в Страсбурге
Сетка турнира в Страсбурге
Материалы по теме
Мирра Андреева прокомментировала победу на «тысячнике» в Риме в паре с Дианой Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android