Организаторы турнира в Риме пригласили на финал ребёнка, которого проигнорировал Дардери

Организационный комитет турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия, вновь пригласил на матч одного из детей, которому ранее итальянский теннисист Лучано Дардери не пожал руку. Девочка на сей раз побывала на финале между Янником Синнером (Италия) и Каспером Руудом (Норвегия) и осталась на совместное фотографирование с игроками. Их встреча проходит в эти минуты.

Ранее Лучано Дардери не пожал руку девочке во время полуфинального матча с Каспером Руудом (1:6, 1:6). Затем спортсмен извинился перед ребёнком в социальных сетях.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.