Главная Теннис Новости

Организаторы турнира в Риме пригласили на финал ребёнка, которого проигнорировал Дардери

Организационный комитет турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия, вновь пригласил на матч одного из детей, которому ранее итальянский теннисист Лучано Дардери не пожал руку. Девочка на сей раз побывала на финале между Янником Синнером (Италия) и Каспером Руудом (Норвегия) и осталась на совместное фотографирование с игроками. Их встреча проходит в эти минуты.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Фото: кадр из трансляции

Ранее Лучано Дардери не пожал руку девочке во время полуфинального матча с Каспером Руудом (1:6, 1:6). Затем спортсмен извинился перед ребёнком в социальных сетях.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.

