«Он копирует тактику Медведева». Испанский журналист — об игре Рууда в финале Рима

Испанский журналист Хосе Морон высказался о тактике игры норвежского теннисиста Каспера Рууда в финале турнира в Риме. Он считает, что норвежец, играя против первой ракетки мира Янника Синнера, копирует действия россиянина Даниила Медведева. Напомним, ранее россиянин встречался с Синнером в полуфинале, но проиграл ему со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

«Рууд копирует тактику Медведева с недавнего матча. Постоянные смены ритма, укороченные, глубокие и тяжёлые мячи. Всё, чтобы попытаться оттеснить итальянца к задней линии», — написал Морон в социальных сетях.

Матч Янник Синнер — Каспер Рууд длится уже больше 20 минут. На момент публикации новости счёт — 3:2 в пользу представителя Норвегии.