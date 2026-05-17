Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Президент Италии пришёл на финал с участием Синнера и Рууда на «Мастерсе» в Риме

Президент Италии пришёл на финал с участием Синнера и Рууда на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

Президент Италии Серджо Матарелла посетил финал «Мастерса» в Риме, Италия, где четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер играет с 25-м номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом. Встреча проходит в эти минуты.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Фото: Скриншот из трансляции

Итальянец уверенно ведёт по личным встречам со счётом 4-0. Последний на данный момент матч теннисисты провели в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в 2025 году, где Рууд разгромно уступил сопернику с «баранкой» (0:6, 1:6).

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android