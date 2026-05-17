Президент Италии пришёл на финал с участием Синнера и Рууда на «Мастерсе» в Риме
Президент Италии Серджо Матарелла посетил финал «Мастерса» в Риме, Италия, где четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер играет с 25-м номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом. Встреча проходит в эти минуты.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
Каспер Рууд
Фото: Скриншот из трансляции
Итальянец уверенно ведёт по личным встречам со счётом 4-0. Последний на данный момент матч теннисисты провели в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в 2025 году, где Рууд разгромно уступил сопернику с «баранкой» (0:6, 1:6).
Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.
