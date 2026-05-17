Карен Хачанов рассказал, насколько итальянская еда ему помогала выступить в Риме

Карен Хачанов рассказал, насколько итальянская еда ему помогала выступить в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов высказался об игре на турнире серии «Мастерс» в Риме, Италия. Он отметил, что место проведения соревнований влияет на его физические ресурсы.

— На сколько ты любишь грунт?
— 7-8.

— На сколько Рим даёт энергию?
— 10.

— На сколько длинные розыгрыши — это твоё?
— 7.

— На сколько итальянская еда помогает турниру?
— 8.

— На сколько приятные итальянские болельщики?
— 9, — приводит слова Хачанова First&Red.

В Риме Карен Хачанов дошёл до 1/4 финала, где уступил норвежскому теннисисту Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 2:6. Россиянин выполнил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

