Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Каспера Рууда

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме (Италия). В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Синнер два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рууда три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.