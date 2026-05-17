Янник Синнер — Каспер Рууд: результат матча 17 мая, счёт 2:0, финал турнира в Риме

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Каспера Рууда
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Риме (Италия). В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Синнер два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рууда три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.

