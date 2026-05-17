«Мастерс» в Риме в одиночном разряде впервые за 50 лет выиграл итальянец
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком из Италии за 50 лет, выигравшим «Мастерс» в Риме (Италия). Предыдущим итальянцем, одержавшим победу на соревнованиях в Риме, был Адриано Панатта в 1976 году. Сегодня, 17 мая, Синнер в решающем матче соревнований в Риме обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Каспер Рууд
Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.
