«Мастерс» в Риме в одиночном разряде впервые за 50 лет выиграл итальянец

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком из Италии за 50 лет, выигравшим «Мастерс» в Риме (Италия). Предыдущим итальянцем, одержавшим победу на соревнованиях в Риме, был Адриано Панатта в 1976 году. Сегодня, 17 мая, Синнер в решающем матче соревнований в Риме обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
4 		4
         
Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.

