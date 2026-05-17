Итальянский теннисист, первая ракетка мира и четырёхкратный победитель ТБШ Янник Синнер выиграл 29-й титул в карьере. Сегодня, 17 мая, он стал победителем «Мастерса» в Риме, Италия, обыграв в решающем матче норвежского спортсмена Каспера Рууда (25-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч Рууда и Синнера длился 1 час 44 минуты. За это время итальянец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он одержал победу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого игрока в истории, выигравшего шесть «Мастерсов» подряд.