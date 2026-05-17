«Ты творишь историю». Каспер Рууд обратился к Яннику Синнеру после поражения в финале Рима

Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд в своей речи после финала турнира в Риме отметил уровень первой ракетки мира Янника Синнера. Норвежец уступил итальянцу в решающем матче со счётом 4:6, 4:6.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
«Прежде всего нужно просто поздравить Янника с его первым титулом здесь. То, что ты делаешь в этом году, трудно описать словами. Как человек, который тоже временами играет в теннис на высоком уровне… я понимаю, насколько невероятно то, что ты показываешь. Это сложно передать словами. Наблюдать за тобой — честь. Иметь возможность разделить с тобой корт на прекрасной арене, на твоём домашнем «Мастерсе», особенное чувство. Поздравляю тебя с тем, что ты творишь историю для себя, своей страны и своей команды», — сказал Рууд после матча.

