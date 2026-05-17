Синнер высказался о том, что стал первым итальянцем за 50 лет, выигравшим турнир в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что стал первым представителем Италии за 50 лет, выигравшим «Мастерс» в Риме, Италия. В финале соревнований в Риме Синнер обыграл 25-ю ракетку норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

«В этом году исполнилось 50 лет с тех пор, как итальянец в последний раз выигрывал… Я действительно счастлив. Невероятные последние два с половиной месяца… Пытаюсь делать всё, что в моих силах. Не каждый день, но я очень-очень счастлив», — сказал Синнер в интервью на корте.

Предыдущим итальянцем, одержавшим победу в Риме, был Адриано Панатта в 1976 году.