Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер высказался о том, что стал первым итальянцем за 50 лет, выигравшим турнир в Риме

Синнер высказался о том, что стал первым итальянцем за 50 лет, выигравшим турнир в Риме
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что стал первым представителем Италии за 50 лет, выигравшим «Мастерс» в Риме, Италия. В финале соревнований в Риме Синнер обыграл 25-ю ракетку норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«В этом году исполнилось 50 лет с тех пор, как итальянец в последний раз выигрывал… Я действительно счастлив. Невероятные последние два с половиной месяца… Пытаюсь делать всё, что в моих силах. Не каждый день, но я очень-очень счастлив», — сказал Синнер в интервью на корте.

Предыдущим итальянцем, одержавшим победу в Риме, был Адриано Панатта в 1976 году.

Материалы по теме
«Мастерс» в Риме в одиночном разряде впервые за 50 лет выиграл итальянец
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android