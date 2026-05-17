Каспер Рууд — о своей дочери: она стала настоящим талисманом удачи, мы привезли её в Рим

Теннисист из Норвегии Каспер Рууд рассказал, что с ним на турнире в Риме были его возлюбленная и их дочь. Спортсмен пошутил, что в следующем году привезёт ребёнка вновь в Италию для победы на «Мастерсе». Сегодня, 17 мая, Каспер Рууд уступил Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Риме (4:6, 4:6).

«Хотел бы поблагодарить свою команду. Сейчас немного тяжело говорить и смотреть на них. Для меня это был довольно необычный год как на корте, так и вне его. За пределами корта очень хороший год. У меня с моей невестой в начале года родилась дочь. Мы привезли её сюда, в Рим. Она стала для нас настоящим талисманом удачи. В следующем году попробуем снова привезти её и посмотрим, удастся ли выиграть турнир ради неё. Это было прекрасное время», — сказал Рууд после матча.