Синнер — Рууду после финала в Риме: рад, что вне корта у тебя всё складывается хорошо
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к норвежцу Касперу Рууду после финала на «Мастерсе» в Риме, Италия. Синнер победил со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Каспер Рууд
«Каспер, прежде всего поздравляю тебя и всю твою команду. Здорово видеть, что ты снова играешь на самом высоком уровне в нашем спорте. Сейчас для тебя лично наступает самый важный турнир. Желаю тебе всего наилучшего. Очень рад, что вне корта у тебя всё складывается очень хорошо, у тебя и у твоей невесты. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — сказал Синнер на церемонии награждения.
