Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — Рууду после финала в Риме: рад, что вне корта у тебя всё складывается хорошо

Синнер — Рууду после финала в Риме: рад, что вне корта у тебя всё складывается хорошо
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к норвежцу Касперу Рууду после финала на «Мастерсе» в Риме, Италия. Синнер победил со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Каспер, прежде всего поздравляю тебя и всю твою команду. Здорово видеть, что ты снова играешь на самом высоком уровне в нашем спорте. Сейчас для тебя лично наступает самый важный турнир. Желаю тебе всего наилучшего. Очень рад, что вне корта у тебя всё складывается очень хорошо, у тебя и у твоей невесты. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Материалы по теме
Синнер высказался о том, что стал первым итальянцем за 50 лет, выигравшим турнир в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android