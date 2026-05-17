Янник Синнер в пятый раз в пяти матчах победил Каспера Рууда

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в пятый раз в пяти матчах обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге). В финале «Мастерса» Синнер обыграл Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Ранее итальянец одержал победу над норвежцем в Вене-2020 и 2021, в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP и в 1/4 финала соревнований в Риме-2025.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.