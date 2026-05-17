Каспер Рууд пошутил над поражениями итальянских футболистов в матчах с Норвегией

25-я ракетка мира Каспер Рууд в шутливой форме прокомментировал поражения сборной Италии по футболу во встречах с Норвегией. Он отметил, что в отличие от тенниса, где большое количество итальянских теннисистов показывают результат, в футболе у Италии иная ситуация.

«Хотел бы сказать Федерации тенниса Италии, что вы проделываете невероятную работу. То, что делает Янник [Синнер], — это потрясающе, но и у вас также есть шесть-восемь невероятных игроков, которые буквально штурмуют мировой теннис.

Знаю, что в футболе сейчас немного другая история. Простите (улыбается). Но когда вы проигрываете Норвегии, мы имеем право немного пошутить», — сказал Рууд после матча.

Ранее Норвегия дважды обыграла Италию в отборе на ЧМ-2026 по футболу. Итальянские футболисты не смогли выиграть путёвку на предстоящий турнир.

