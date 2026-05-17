Яннику Синнеру вручили титул домашнего «Мастерса» в Риме

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер получил трофей за победу в финале домашнего «Мастерса» в Риме. Со счётом 6:4, 6:4 в решающем матче он одолел представителя Норвегии Каспера Рууда (25-я строчка рейтинга). На торжественной церемонии после финала присутствовал президент Италии Серджо Матарелла, который и передал кубок победителю.

Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого теннисиста в истории, выигравшего шесть «Мастерсов» подряд.