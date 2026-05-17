Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 29-й матч подряд. Сегодня, 17 мая, он стал чемпионом «Мастерса» в Риме (Италия). В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-я строчка рейтинга ATP) со счётом 6:4, 6:4. Янник также выиграл 34-й матч подряд на «Мастерсах».

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. В этом сезоне итальянец уже стал чемпионом в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.