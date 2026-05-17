Главная Теннис Новости

Янник Синнер — второй после Новака Джоковича, кто выиграл все девять «Мастерсов»

Янник Синнер — второй после Новака Джоковича, кто выиграл все девять «Мастерсов»
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым игроком в истории, выигравшим все девять «Мастерсов». Ранее таким достижением обладал только 24-кратный победитель ТБШ серб Новак Джокович.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Всего Синнер завоевал десять трофеев на «Мастерсах». Он дважды победил в Майами (2024, 2026). Сегодня, 17 мая, Янник стал чемпионом соревнований в Риме. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд.

