Янник Синнер — второй после Новака Джоковича, кто выиграл все девять «Мастерсов»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым игроком в истории, выигравшим все девять «Мастерсов». Ранее таким достижением обладал только 24-кратный победитель ТБШ серб Новак Джокович.

Всего Синнер завоевал десять трофеев на «Мастерсах». Он дважды победил в Майами (2024, 2026). Сегодня, 17 мая, Янник стал чемпионом соревнований в Риме. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд.