Синнер — второй игрок в истории, выигравший все три грунтовых «Мастерса» за один сезон

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым игроком в истории, выигравшим все три грунтовых «Мастерса» в один сезон. Ранее только 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль показывал такой результат.

В 2026 году Янник Синнер выиграл «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме. В решающем матче соревнований в Италии Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.