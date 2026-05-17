Синнер — второй игрок в истории, выигравший все три грунтовых «Мастерса» за один сезон
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым игроком в истории, выигравшим все три грунтовых «Мастерса» в один сезон. Ранее только 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль показывал такой результат.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Окончен
2 : 0
В 2026 году Янник Синнер выиграл «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме. В решающем матче соревнований в Италии Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд, а также вторым игроком, завоевавшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.
