Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер стал первым игроком в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд

Синнер стал первым игроком в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист лидер рейтинга АТР Янник Синнер — первый в истории игрок, которому удалось выиграть шесть «Мастерсов» подряд. Сегодня, 17 мая, он стал победителем турнира в Риме, обыграв Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Ранее Яннику Синнеру покорились турниры серии «Мастерс» в Париже (2025 год), Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде (все — 2026).

Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме позволила Яннику Синнеру сравняться с Роджером Федерером. Итальянец так же, как и швейцарец, выиграл 10-й «Мастерс» в возрасте до 25 лет.

Материалы по теме
Фото
Яннику Синнеру вручили титул домашнего «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android