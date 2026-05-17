Синнер стал первым игроком в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд
Поделиться
Итальянский теннисист лидер рейтинга АТР Янник Синнер — первый в истории игрок, которому удалось выиграть шесть «Мастерсов» подряд. Сегодня, 17 мая, он стал победителем турнира в Риме, обыграв Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Каспер Рууд
К. Рууд
Ранее Яннику Синнеру покорились турниры серии «Мастерс» в Париже (2025 год), Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде (все — 2026).
Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме позволила Яннику Синнеру сравняться с Роджером Федерером. Итальянец так же, как и швейцарец, выиграл 10-й «Мастерс» в возрасте до 25 лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:29
-
22:05
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:23
-
21:17
-
21:09
-
21:02
-
20:53
-
20:39
-
20:28
-
20:26
-
20:18
-
20:10
-
19:58
-
19:30
-
18:48
-
18:45
-
18:36
-
17:57
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:19
-
16:53
-
16:42