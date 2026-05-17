Синнер стал первым игроком в истории, выигравшим шесть «Мастерсов» подряд

Итальянский теннисист лидер рейтинга АТР Янник Синнер — первый в истории игрок, которому удалось выиграть шесть «Мастерсов» подряд. Сегодня, 17 мая, он стал победителем турнира в Риме, обыграв Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Ранее Яннику Синнеру покорились турниры серии «Мастерс» в Париже (2025 год), Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде (все — 2026).

Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме позволила Яннику Синнеру сравняться с Роджером Федерером. Итальянец так же, как и швейцарец, выиграл 10-й «Мастерс» в возрасте до 25 лет.