Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 34-ю победу подряд на «Мастерсах». Сегодня, 17 мая, он стал чемпионом соревнований в Риме, Италия. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Синнер выиграл шесть турниров ATP-1000 подряд. Его победная серия на турнирах этой категории началась в Париже в ноябре 2025 года. В этом сезоне итальянец стал чемпионом в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.

Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал вторым игроком, выигравшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.