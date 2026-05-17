Янник Синнер одержал 34-ю победу подряд на «Мастерсах»
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 34-ю победу подряд на «Мастерсах». Сегодня, 17 мая, он стал чемпионом соревнований в Риме, Италия. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда (25-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Каспер Рууд
Синнер выиграл шесть турниров ATP-1000 подряд. Его победная серия на турнирах этой категории началась в Париже в ноябре 2025 года. В этом сезоне итальянец стал чемпионом в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.
Для Синнера титул в Риме стал 29-м в карьере и пятым в сезоне. Он стал вторым игроком, выигравшим титулы на каждом из девяти турниров ATP-1000.
