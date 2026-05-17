Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Добро пожаловать в эксклюзивный клуб». Джокович — Синнеру после победы в Риме

«Добро пожаловать в эксклюзивный клуб». Джокович — Синнеру после победы в Риме
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с тем, что он выиграл титулы на каждом из девяти «Мастерсов». Сегодня, 17 мая, итальянец стал чемпионом соревнований в Риме, Италия. В финале турнира Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Поздравляю, Янник! Впечатляюще.

Добро пожаловать в эксклюзивный клуб», — написал Джокович в социальных сетях.

Янник стал вторым игроком в истории после Новака Джоковича, выигравшим все девять «Мастерсов». Трофей соревнований в Риме стал для Синнера 29-м в карьере и пятым в сезоне.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»
Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android