«Добро пожаловать в эксклюзивный клуб». Джокович — Синнеру после победы в Риме

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с тем, что он выиграл титулы на каждом из девяти «Мастерсов». Сегодня, 17 мая, итальянец стал чемпионом соревнований в Риме, Италия. В финале турнира Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

«Поздравляю, Янник! Впечатляюще.

Добро пожаловать в эксклюзивный клуб», — написал Джокович в социальных сетях.

Янник стал вторым игроком в истории после Новака Джоковича, выигравшим все девять «Мастерсов». Трофей соревнований в Риме стал для Синнера 29-м в карьере и пятым в сезоне.