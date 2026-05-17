«Добро пожаловать в эксклюзивный клуб». Джокович — Синнеру после победы в Риме
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с тем, что он выиграл титулы на каждом из девяти «Мастерсов». Сегодня, 17 мая, итальянец стал чемпионом соревнований в Риме, Италия. В финале турнира Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
Каспер Рууд
«Поздравляю, Янник! Впечатляюще.
Добро пожаловать в эксклюзивный клуб», — написал Джокович в социальных сетях.
Янник стал вторым игроком в истории после Новака Джоковича, выигравшим все девять «Мастерсов». Трофей соревнований в Риме стал для Синнера 29-м в карьере и пятым в сезоне.
- 17 мая 2026
