Янник Синнер выиграл девятый финал подряд

Итальянскому теннисисту первой ракетке мира Яннику Синнеру удалось одержать победу в девятом финале кряду. Сегодня, 17 мая, он стал победителем турнира в Риме, обыграв норвежца Каспера Рууда (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
До Рима Янник Синнер вышел в финалы турниров и победил в них в Пекине, Вене, Париже, на Итоговом чемпионате АТР (все — 2025 год), в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме (все — 2026).

Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого теннисиста в истории, выигравшего шесть «Мастерсов» подряд.

