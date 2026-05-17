Янник Синнер выиграл девятый финал подряд

Итальянскому теннисисту первой ракетке мира Яннику Синнеру удалось одержать победу в девятом финале кряду. Сегодня, 17 мая, он стал победителем турнира в Риме, обыграв норвежца Каспера Рууда (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

До Рима Янник Синнер вышел в финалы турниров и победил в них в Пекине, Вене, Париже, на Итоговом чемпионате АТР (все — 2025 год), в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме (все — 2026).

Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого теннисиста в истории, выигравшего шесть «Мастерсов» подряд.