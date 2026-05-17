Синнер сравнялся с Федерером по числу выигранных «Мастерсов» до 25 лет

Теннисист из Италии первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу на 10-м по счёту «Мастерсе» в своей карьере. Сегодня, 17 мая, он оказался сильнее Каспера Рууда на домашнем турнире в Риме (6:4, 6:4).

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

По числу выигранных турниров этой серии он сравнялся с 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером, который также забрал 10 титулов на «Мастерсах». Больше побед до 25 лет у Рафаэля Надаля (19) и Новака Джоковича (11).

Отметим, для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого теннисиста в истории, выигравшего шесть «Мастерсов» подряд.

