«Очень рад этому достижению». Янник Синнер — о карьерном «Золотом Мастерсе»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на шестом «Мастерсе» подряд. Он стал чемпионом соревнований в Риме, обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Окончен
2 : 0
6 		6
4 		4
         
— Вы несколько раз говорили, что играете не ради рекордов, а ради своих историй. Когда достигаешь чего-то подобного, что, по‑вашему, люди должны вынести из вашей истории?
— Перед турниром или перед некоторыми матчами вы знаете, за что играете. Это тоже часть моей работы — понимать, что происходит. Но в то же время я всегда стараюсь поставить себя в наилучшее положение, чтобы быть лучшим игроком дня. Было много напряжения, много трудных моментов, которые мне пришлось преодолеть, особенно в голове. Я не начал матч идеально, но пытался оставаться максимально спокойным. Очень рад этому достижению. Знал, что сегодня у меня на кону, поэтому действительно доволен.

— Что для вас значит завершить «Золотой Мастерс» в Италии, перед вашей публикой и президентом Маттареллой?
— Нет лучшего места, чтобы завершить такое достижение. Этот турнир всегда был для меня очень особенным. С 2019 года, когда я дебютировал здесь, ощущаю особое внимание и особые эмоции. Думаю, для итальянца это одно из самых особенных мест, где мы можем играть в теннис. Победить здесь хотя бы раз в карьере значит для меня очень много, — сказал Синнер на пресс-конференции.

