Каспер Рууд оценил свой результат на грунтовом «Мастерсе» в Риме

25-я ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд прокомментировал своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме, Италия. Он дошёл до финала, где уступил Яннику Синнеру (первая строчка рейтинга АТР) со счётом 4:6, 4:6.

«В целом это был очень хороший турнир. Я выиграл несколько отличных матчей против сильных игроков и провёл один из лучших матчей в этом году. Крайне доволен ощущениями, которые увожу из Рима, и этими воспоминаниями. Надеюсь, что смогу продолжить прогрессировать на следующей неделе и на «Ролан Гаррос». Моя цель — продолжать прибавлять и показать свой лучший теннис именно там», — сказал Рууд на пресс-конференции.