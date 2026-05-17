Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд оценил свой результат на грунтовом «Мастерсе» в Риме

Каспер Рууд оценил свой результат на грунтовом «Мастерсе» в Риме
Каспер Рууд
Комментарии

25-я ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд прокомментировал своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме, Италия. Он дошёл до финала, где уступил Яннику Синнеру (первая строчка рейтинга АТР) со счётом 4:6, 4:6.

Рим (м). Финал
17 мая 2026, воскресенье. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«В целом это был очень хороший турнир. Я выиграл несколько отличных матчей против сильных игроков и провёл один из лучших матчей в этом году. Крайне доволен ощущениями, которые увожу из Рима, и этими воспоминаниями. Надеюсь, что смогу продолжить прогрессировать на следующей неделе и на «Ролан Гаррос». Моя цель — продолжать прибавлять и показать свой лучший теннис именно там», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Материалы по теме
Каспер Рууд пошутил над поражениями итальянских футболистов в матчах с Норвегией
Каспер Рууд — о своей дочери: она стала настоящим талисманом удачи, мы привезли её в Рим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android