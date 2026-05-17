«Хочу немного побыть с семьёй». Синнер — о подготовке к «Ролан Гаррос» — 2026

«Хочу немного побыть с семьёй». Синнер — о подготовке к «Ролан Гаррос» — 2026
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о подготовке к «Ролан Гаррос» после победы на «Мастерсе» в Риме.

— Как вы переключитесь на «Ролан Гаррос»? Возьмёте ли пару дней отдыха? С каким уровнем уверенности приедете в Париж?
— Приоритет сейчас — как можно лучше восстановиться в ближайшие два–три дня. Тренировок будет немного, наверняка. Тенниса — ноль. По физической подготовке — посмотрим. Хочу немного побыть с семьёй в этот момент, отключиться от тенниса, а с четверга буду в Париже, чтобы готовиться. Сейчас важно отдохнуть, — сказал Синнер на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.

Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»
